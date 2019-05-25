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Суд заблокував будівництво США стіни на кордоні з Мексикою

Субота, 25 травня 2019, 19:47

Суд у Каліфорнії тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету США для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Суддя обґрунтував своє рішення тим, що Конгрес не передбачав цільове використання цих грошей для реалізації цього проекту, на якому наполягав президент США Дональд Трамп, повідомляє DW.  

На думку суду, дії уряду суперечать принципам розподілу владних повноважень, що діють з моменту заснування Сполучених Штатів.

Департамент національної безпеки, Пентагон і адміністрація президента США наразі не прокоментували рішення суду, повідомляє Reuters.

На початку 2019 року Трамп підписав указ про введення в США надзвичайного стану, що дозволяє отримати гроші на здійснення проекту зі зведення стіни між США і Мексикою.  У березні стало відомо, що завдяки режиму надзвичайного стану президент США має намір отримати понад 8 мільярдів доларів для будівництва стіни.

Пентагон виділив зі свого бюджету 1 мільярд доларів. Передбачалося, що надані кошти будуть використані для будівництва 91-кілометрового відрізка стіни у Техасі.

У травні Міноборони США заявило про виділення додаткових 1,5 млрд доларів, на які планується побудувати відрізок стіни довжиною 125 кілометрів в Аризоні та Техасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАМексикакордон
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