Суд заблокировал строительство США стены на границе с Мексикой

Суд в Калифорнии временно запретил использование средств из оборонного бюджета США для строительства стены на границе с Мексикой.

Судья обосновал свое решение тем, что Конгресс не предусматривал целевое использование этих денег для реализации этого проекта, на котором настаивал президент США Дональд Трамп, сообщает DW.

По мнению суда, действия правительства противоречат принципам распределения властных полномочий, действующих с момента основания Соединенных Штатов.

Департамент национальной безопасности, Пентагон и администрация президента США пока не прокомментировали решение суда, сообщает Reuters.

В начале 2019 г. Трамп подписал указ о введении в США чрезвычайного положения, что позволяет получить деньги на осуществление проекта по возведению стены между США и Мексикой. В марте стало известно, что благодаря режиму чрезвычайного положения президент США намерен получить более 8 миллиардов долларов для строительства стены.

Пентагон выделил из своего бюджета 1 млрд долларов. Предполагалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

В мае Минобороны США заявило о выделении дополнительных 1,5 млрд долларов, на которые планируется построить отрезок стены длиной 125 километров в Аризоне и Техасе.