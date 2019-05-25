Зеленський відкрив антинаркотичний табір і закликав політиків допомагати залежним

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Субота, 25 травня 2019, 19:58
фото - прес-служба президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність держпідтримки асоціаціям, що захищає молодь від алкоголізму та наркоманії.

Про це Зеленський заявив на відкритті ХІ спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації, повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з повідомленням АП, Зеленський надає підтримку Міжнародній антинаркотичній асоціації та її підопічним вже кілька років.

"Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Усі, а перш за все - політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитися, які є проблеми, мають показувати, що вони не байдужі до таких асоціацій, до цього питання в цілому", - зазначив  він.

За словами президента, для вирішення проблеми наркотичної та алкогольної залежностей держава "на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, які займаються залежними людьми, захищати молодь і інших українців від алкоголізму і наркоманії, сформувати чіткий план заходів для вирішення цих проблем".

 
 
фото - прес-служба президента України

Українська правда

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Теми: Зеленський здоров'я


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