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Зеленский открыл антинаркотический лагерь и призвал политиков помогать зависимым

Суббота, 25 мая 2019, 19:58
Зеленский открыл антинаркотический лагерь и призвал политиков помогать зависимым
фото - пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости господдержки ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании.

Об этом Зеленский заявил на открытии ХИ спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации, сообщает пресс-служба главы государства. 

Согласно сообщению,  Зеленский оказывает поддержку Международной антинаркотической ассоциации и ее подопечным уже несколько лет. 

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - отметил он. 

По словам  президента, для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство "на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинский от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем".

 
 
фото - пресс-служба президента Украины

Украинская правда
Темы: Зеленскийздоровье
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