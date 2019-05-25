"Справа Хізб ут-Тахрір": В'язнів тримають у сирих камерах з клопами і тарганами

Обвинувачених у другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" утримують у СІЗО Ростовської області (РФ) в сирих камерах без вентиляції.

Про це зі слів в'язнів повідомила кримський юрист Ельвіна Семедляєва, пише "Крим.Реалії".

"У камерах холодно, сиро, накурено, є клопи, миші, таргани до 5 см, немає вентиляції і дверей у туалет, зі стелі сиплеться штукатурка. Якість води не відповідає санітарним нормам, у неї специфічний запах, неможливо пити", - повідомила Семедляєва.

За її словами, також немає необхідних медикаментів, не враховуються дієтичні норми, а "цілодобове освітлення і гуркіт залізних дверей не дозволяє навіть подрімати, не кажучи про повноцінний сон".

Семедляєва підкреслила, що подібні порушення зараховують до нелюдських умов, "так само, як і відмови слідчих у побаченні арештантів з родичами і неврахування їхніх релігійних потреб".

"У них відсутній Коран, молитовний килимок, є труднощі у визначенні часу молитов. Розклад намазу, який їм відправили родичі, чомусь вони не отримали. Коран та інша ісламська література не передбачена, оскільки у СІЗО немає людини, яка розуміє арабську і може сказати, чи допустимий Коран у камері", - повідомила юрист.