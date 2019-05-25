"Дело Хизб ут-Тахрир": Заключенных держат в сырых камерах с клопами и тараканами

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Суббота, 25 мая 2019, 22:56

Обвиняемых по второму симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" содержат в СИЗО Ростовской области (РФ) в сырых камерах без вентиляции.

Об этом со слов заключенных сообщила крымский юрист Эльвина Семедляева, пишет "Крым.Реалии". 

"В камерах холодно, сыро, накурено, есть клопы, мыши, тараканы до 5 см, нет вентиляции и двери в туалет, с потолка сыпется штукатурка. Качество воды не соответствует санитарным нормам, у нее специфический запах, невозможно пить", - сообщила Семедляева.

По ее словам, также нет необходимых медикаментов, не учитываются диетические нормы, а "круглосуточное освещение и грохот железных дверей не позволяет даже вздремнуть, не говоря о полноценном сне". 

Семедляева подчеркнула, что подобные нарушения причисляют к нечеловеческим условиям, "так же, как и отказы следователей в свидании арестантов с родственниками и не учитывание их религиозных потребностей". 

"У них отсутствует Коран, молитвенный коврик, есть трудности в определении времени молитв. Расписание намаза, которое им отправили родственники, почему-то не дошло. Коран и другая исламская литература не положена, поскольку в СИЗО нет человека, который понимает арабский и может сказать, допустим ли Коран в камере", – сообщила юрист. 

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Темы: политзаключенные Крым Росcия


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