Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія намагається переконати США обміняти Україну на Венесуелу - Експерт

Неділя, 26 травня 2019, 00:50

Росія прагне переконати Вашингтон дати їй свободу дій в Україні, а натомість Москва не буде заважати Вашингтону у подоланні режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Вашингтону також пропонується поновити переговори стосовно режиму контролю над озброєнням і продовжити дію угоди START.

Таку думку висловив Стівен Бланк, дослідник американського центру Foreign Policy Council, пише Голос Америки.

Тепер, говорять росіяни, коли слідство спецпрокурора США Роберта Мюллера довело відсутність змови між передвиборчою кампанією Трампа та Росією, президент США має можливість для покращення відносин з Росією.

Бланк різко критикує такий підхід.

"Пам'ятаймо, що російські збройні сили (включаючи так званих сепаратистів, які насправді є помічниками Москви в Україні) вторглись до Криму і Донбасу і провели найбільш відверту агресію з часу вторгення Саддама Хусейна до Кувейта", - пише дослідник.

Аналітик переконаний, що через порушення Росією угоди з нерозповсюдження ядерної зброї, просто подовження дії START - не в інтересах США.

У Венесуелі ж, наголошує дослідник, основну проблему становлять кубинські, а не російські сили. Також, зазначає він, розслідування Мюллера виявило масштабні спроби Росії втрутитись до політки в США, що не сприяє відновленню двосторонніх відносин.

Якщо Україну буде зруйновано, це зашкодить довірі до США в Європі і не зупинить зусилля Москви, що шкодять Західним демократіям, вважає Бланк.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяСШАВенесуелаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: