Росія намагається переконати США обміняти Україну на Венесуелу - Експерт

Росія прагне переконати Вашингтон дати їй свободу дій в Україні, а натомість Москва не буде заважати Вашингтону у подоланні режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Вашингтону також пропонується поновити переговори стосовно режиму контролю над озброєнням і продовжити дію угоди START.

Таку думку висловив Стівен Бланк, дослідник американського центру Foreign Policy Council, пише Голос Америки.

Тепер, говорять росіяни, коли слідство спецпрокурора США Роберта Мюллера довело відсутність змови між передвиборчою кампанією Трампа та Росією, президент США має можливість для покращення відносин з Росією.

Бланк різко критикує такий підхід.

"Пам'ятаймо, що російські збройні сили (включаючи так званих сепаратистів, які насправді є помічниками Москви в Україні) вторглись до Криму і Донбасу і провели найбільш відверту агресію з часу вторгення Саддама Хусейна до Кувейта", - пише дослідник.

Аналітик переконаний, що через порушення Росією угоди з нерозповсюдження ядерної зброї, просто подовження дії START - не в інтересах США.

У Венесуелі ж, наголошує дослідник, основну проблему становлять кубинські, а не російські сили. Також, зазначає він, розслідування Мюллера виявило масштабні спроби Росії втрутитись до політки в США, що не сприяє відновленню двосторонніх відносин.

Якщо Україну буде зруйновано, це зашкодить довірі до США в Європі і не зупинить зусилля Москви, що шкодять Західним демократіям, вважає Бланк.