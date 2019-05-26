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Россия пытается убедить США обменять Украину на Венесуэлу - эксперт

Воскресенье, 26 мая 2019, 00:50

Россия стремится убедить Вашингтон дать ей свободу действий в Украине, а взамен Москва не будет мешать Вашингтону в преодолении режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Вашингтону также предлагается возобновить переговоры по режиму контроля над вооружением и продлить действие соглашения START.

Такое мнение высказал Стивен Бланк, исследователь американского центра Foreign Policy Council, пишет Голос Америки.

Теперь, говорят россияне, когда следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США имеет возможность для улучшения отношений с Россией.

Бланк резко критикует такой подход.

"Помните, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые в действительности являются помощниками Москвы в Украине) вторглись в Крым и Донбасс и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт", - пишет исследователь.

Аналитик убежден, что за нарушение Россией соглашения по нераспространению ядерного оружия, просто продление действия START - не в интересах США.

В Венесуэле же, отмечает исследователь, основную проблему составляют кубинские, а не российские силы. Также, отмечает он, расследование Мюллера выявило масштабные попытки России вмешаться в политку в США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений.

Если Украина будет разрушена, это повредит доверию к США в Европе и не остановит усилия Москвы, которые вредят Западным демократиям, считает Бланк.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАВенесуэлаУкраина
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