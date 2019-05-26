Болгарська партія використала кадри із "Слуги народу" у передвиборчому ролику

Центральна виборча комісія Болгарії заявила, що проросійська партія "Відродження" ("Вазраждане") порушила Виборчий кодекс країни, опублікувавши передвиборчий ролик зі сценами насильства.

Про це пише Радіо Свобода.

Йдеться про відео з кадрами із серіалу "Слуга народу" за участю актора, а нині президента України Володимира Зеленського, де він "розстрілює" членів парламенту з автоматичної зброї.

У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія має видалити ролик і більше його не поширювати.

Відео було опубліковане 22 травня на сторінці партії "Відродження" у Facebook. На ньому персонаж Зеленського з серіалу "Слуга народу" стріляє в депутатів, а пізніше з’являється підпис "Відродження. Тільки ми можемо".

Раніше Асоціація європейських журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.

У Зеленського заявили, що продюсери серіалу "Слуга народу" і команда президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

Болгарська партія "Відродження" була заснована в 2014 році. Вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО та переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше ніж 1% голосів виборців.

З 23 до 26 травня в країнах ЄС проходять вибори до Європарламенту.