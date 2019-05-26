Болгарская партия использовала кадры из "Слуги народа" в предвыборном ролике

299 просмотров
Воскресенье, 26 мая 2019, 04:40

Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия "Возрождение" ("Вазраждане") нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия.

Об этом пишет Радио Свобода.

Речь идет о видео с кадрами из сериала "Слуга народа" с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

 

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять.

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии "Возрождение" в Facebook. На нем персонаж Зеленского из сериала "Слуга народа" стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождение. Только мы можем".

Ранее Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео.

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Болгарская партия "Возрождение" была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей.

С 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Болгария реклама Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Убийцу болгарской журналистки приговорили к 30 годам заключения 23 апреля 2019, 09:51
Третий ГРУшник из дела Скрипалей попал на камеры в Болгарии 26 февраля 2019, 07:18
Болгария отберет паспорта у иностранцев, которые не инвестируют в нее 21 февраля 2019, 10:07
Все новости
Главные новости
Названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая
Пленные моряки: Украина формирует арбитражный трибунал, рассмотрит каждое нарушение РФ
Вакарчук назвал главную цель похода в Раду
Политзаключенный Бекиров: "Мне надо выйти, иначе просто умру"
Все новости
Фото, видео

Звездная свадьба Потапа и Насти

опрос

Девушкам – материнство, ребятам – карьера: сколько украинских подростков до сих пор так считают

исследование

Когда украинские подростки начинают заниматься сексом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів