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Болгарская партия использовала кадры из "Слуги народа" в предвыборном ролике

Воскресенье, 26 мая 2019, 04:40

Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия "Возрождение" ("Вазраждане") нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия.

Об этом пишет Радио Свобода.

Речь идет о видео с кадрами из сериала "Слуга народа" с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

 

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять.

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии "Возрождение" в Facebook. На нем персонаж Зеленского из сериала "Слуга народа" стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождение. Только мы можем".

Ранее Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео.

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Болгарская партия "Возрождение" была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей.

С 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.

Темы: БолгариярекламаЗеленский
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