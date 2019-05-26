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Число кандидатів на пост прем'єр-міністра Великої Британії досягло семи

Неділя, 26 травня 2019, 06:35

Після заяви прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей про готовність піти з цієї посади про свій намір зайняти пост лідера правлячої Консервативної партії і глави кабміну повідомили вже сім британських політиків.

Про це, посилаючись на телеканал Sky News, пише DW.

Висування своїх кандидатур анонсували, зокрема, колишній міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Домінік Рааб і екс-лідер Палати громад британського парламенту Андреа Лідсом.

Так, Рааб в інтерв'ю недільному виданню The Daily Mail пообіцяв "боротися за більш справедливу угоду по "Брекзіт".

Лідсом, чий відхід з поста лідера нижньої палати фактично прискорив відставку Мей, висловила думку, що у неї є необхідні "досвід і впевненість", щоб "привести країну до світлого майбутнього".

Міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, також заявив про вступ до гонку, розкритикував плани її нинішнього лідера, екс-міністра закордонних справ Бориса Джонсона. Останній на конференції в Швейцарії висловив упевненість, що Лондон зможе вийти з ЄС без угоди з Брюсселем уже восени.

Міністр охорони здоров'я і соціальних справ Метт Хенкок, раніше підтвердив своє висунення, як і Стюарт - противник жорсткого "Брекзіта".

Ще одним претендентом на лідерство в Консервативній партії є екс-міністр праці і пенсій Естер Маквей.

Нарешті, сімку кандидатів замикає міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант.

Нагадаємо:

  • Тереза Мей офіційно оголосила, що піде у відставку з поста лідера Консервативної партії і відповідно з посади глави уряду 7 червня.
  • Напередодні Мей відмовилася від своїх планів винести на голосування парламенту оновлену угоду про Brexit, ймовірно, через наближення відставки.
  • Очікується, що Консервативна партія обере нового лідера, який також очолить уряд, до того як Палата громад піде на літні канікули наприкінці липня.

Теми: Велика БританіяBrexit
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