Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании достигло семи

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Воскресенье, 26 мая 2019, 06:35

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков.

Об этом, ссылаясь на телеканал  Sky News, пишет DW.

Выдвижение своих кандидатур анонсировали, в частности, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

Так, Рааб в интервью воскресному изданию The Daily Mail пообещал "бороться за более справедливую сделку по "Брекзит".

Лидсом, чей уход с поста лидера нижней палаты фактически ускорил отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть необходимые "опыт и уверенность", чтобы "привести страну к светлому будущему".

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, также заявивший о вступлении в гонку, подверг критике планы ее нынешнего фаворита, экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Последний на конференции в Швейцарии выразил уверенность, что Лондон сможет выйти из ЕС без сделки с Брюсселем уже осенью.

Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, ранее подтвердивший свое выдвижение, как и Стюарт - противник жесткого "Брекзита".

Еще одним претендентом на лидерство в Консервативной партии является экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.

Наконец, семерку кандидатов замыкает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Напомним:

  • Тереза ​​Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с должности главы правительства 7 июня.
  • Накануне Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.
  • Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера, который также возглавит правительство, прежде чем Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.

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Темы: Великобритания Brexit


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