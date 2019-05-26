На Київщині затримали псевдополіцейських, які викрали підприємця

На Київщині патрульні та оперативники затримали групу озброєних псевдополіцейських, які викрали столичного підприємця.

Як повідомляє поліція Київської області, 24 травня о 19:20 на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від випадкового свідка про те, що на автодорозі поблизу с. Ревне Бориспільського району невідомі на автомобілі "Volkswagen T5", із застосуванням спецсигналів - проблискових маячків червоного та синього кольору, зупинили авто "Land Rover".

"Погрожуючи зброєю, чоловіки витягнули водія та, одягнувши йому на голову чорну маску, посадили до свого авто, після чого поїхали у невідомому напрямку. Один із нападників зник на транспортному засобі заручника", - йдеться в повідомленні.

В області та столиці було введено в дію оперативний план "Перехоплення", і вже через годину співробітники карного розшуку обласної поліції спільно зі столичними патрульними затримали в одному з мікрорайонів Києва вказаний автомобіль "Volkswagen T5".

"Присутні в ньому громадяни почали чинити опір, у зв’язку з чим правоохоронці здійснили попереджувальний постріл із табельної зброї та застосували спецзасоби. Поліцейські звільнили викраденого заручника - 53-річного столичного приватного підприємця, та затримали групу зловмисників", - повідомили в поліції.

Зазначається, що при собі затримані чоловіки мали зброю, підроблені документи працівників поліції та формений одяг.

Підозрюваних - трьох жителів Дніпропетровської області та мешканця АР Крим затримано у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом викрадення людини, вимагання, незаконного заволодіння транспортним засобом, розбою та незаконного зберігання зброї слідчі відкрили кримінальні провадження.

"На даний час поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння вимагань та розбійних нападів на території України. Також встановлюється місцезнаходження викраденого транспортного засобу потерпілого", - додали в поліції.