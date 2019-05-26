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В Киевской области задержали псевдополицейських, похитивших предпринимателя

Воскресенье, 26 мая 2019, 09:06

В Киевской области патрульные и оперативники задержали группу вооруженных псевдополицейських, которые похитили столичного бизнесмена.

Как сообщает полиция Киевской области, 24 мая в 19:20 по спецлинии 102 полиции области поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи с. Ревне Бориспольского района неизвестные на автомобиле "Volkswagen T5", с применением спецсигналов - проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили автомобиль "Land Rover".

 

"Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника", - говорится в сообщении.

В области и столице был введен оперативный план "Перехват", и уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль "Volkswagen T5".

"Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников", - сообщили в полиции.

 

Отмечается, что при себе задержанные мужчины имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду.

Подозреваемые - трое жителей Днепропетровской области и житель АР Крым задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

"В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению вымогательств и разбойных нападений на территории Украины. Также устанавливается местонахождение похищенного транспортного средства потерпевшего", - добавили в полиции.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция
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