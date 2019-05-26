Зеленський про Київ: Може перемолоти, а може стати рідним

Президент Володимир Зеленський вважає Київ "гордим і суворим містом", яке не залишає байдужим.

Про це йдеться в його пості у Facebook до Дня Києва.

Зеленський розповів, що переїхав до Києва 2003 року.

"По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним", - написав він.

За словами Зеленського, у Києва є "унікальна риса – він точно не залишає байдужим".

"Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро. Це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги. Це краєвид із Володимирської гірки, чарівний цвіт каштанів і забудови "непорозуміння". Так, у цього міста не все ідеально, але це робить Київ живим. Не декоративним, а справжнім. За це ми його і любимо", - додав він.

"У цьому місті знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95. У цьому місті моя донька пішла у перший клас. У цьому місті народився мій син. І звичайно, в серці цього міста народжується свобода. Київ, я люблю тебе!", - написав президент.