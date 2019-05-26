Зеленский о Киеве: Может перемолоть, а может стать родным

Президент Владимир Зеленский считает Киев "гордым и суровым городом", который не оставляет равнодушным.

Об этом говорится в его посте в Facebook ко Дню Киева.

Зеленский рассказал, что переехал в Киев в 2003 году.

"По себе знаю, что у столицы особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и суровый город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным", - написал он.

По словам Зеленского, у Киева есть "уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным".

"Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумения". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим", - добавил он.

"В этом городе нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!", - написал президент.