"Пробіг під каштанами" у Києві: бігли і немовлята, і старенькі

У Києві в неділю відбулася 27-а благодійна акція "Пробіг під каштанами".

Як повідомляє сайт мера Києва Віталія Кличка, він також взяв участь в акції.

Укрінформ

Зазначається, що цього року в "Пробігу під каштанами" взяли участь понад 18 тисяч людей.

За словами Кличка, зібрані в ході пробігу кошти підуть на придбання необхідного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Усього в програмі "Пробігу під каштанами" 7 забігів: пробіг в ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг із собакою та благодійний.

Наймолодшою учасницею пробігу цього року стала 2-місячна дівчинка, з якою бігли її батьки, найстаршим - 78-річний чоловік.

"Кошти, зібрані з учасників пробігу наосліп та пробігу з собакою будуть направлені на підтримку дітей, що лікуються в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України та Фонду "Happy Paw" на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин, відповідно", - повідомляє сайт мера.

"Пробіг під каштанами" відбувається в Києві щорічно, починаючи з 1993 року.