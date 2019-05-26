"Пробіг під каштанами" у Києві: бігли і немовлята, і старенькі

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Неділя, 26 травня 2019, 13:11

У Києві в неділю відбулася 27-а благодійна акція "Пробіг під каштанами".

Як повідомляє сайт мера Києва Віталія Кличка, він також взяв участь в акції.

 
Укрінформ

Зазначається, що цього року в "Пробігу під каштанами" взяли участь понад 18 тисяч людей.

 

За словами Кличка, зібрані в ході пробігу кошти підуть на придбання необхідного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Усього в програмі "Пробігу під каштанами" 7 забігів: пробіг в ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг із собакою та благодійний.

Наймолодшою учасницею пробігу цього року стала 2-місячна дівчинка, з якою бігли її батьки, найстаршим - 78-річний чоловік.

 

"Кошти, зібрані з учасників пробігу наосліп та пробігу з собакою будуть направлені на підтримку дітей, що лікуються в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України та Фонду "Happy Paw" на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин, відповідно", - повідомляє сайт мера.

 

"Пробіг під каштанами" відбувається в Києві щорічно, починаючи з 1993 року.

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Теми: Київ акції Кличко


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