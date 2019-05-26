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"Пробег под каштанами" в Киеве: бежали и младенцы, и старики

Воскресенье, 26 мая 2019, 13:11

В Киеве в воскресенье состоялась 27-я благотворительная акция "Пробег под каштанами".

Как сообщает сайт мэра Киева Виталия Кличко, он также принял участие в акции.

 

Отмечается, что в этом году в "Пробеге под каштанами" приняли участие более 18 тысяч человек.

 

По словам Кличко, собранные в ходе пробега средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Всего в программе "Пробега под каштанами" 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

 

Самой молодой участницей пробега в этом году стала 2-месячная девочка, с которой бежали ее родители, самым старшим - 78-летний мужчина.

 

"Средства, собранные с участников пробега вслепую и пробега с собакой будут направлены на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова АМН Украины и Фонда "Happy Paw" на приобретение необходимых материалов в приют для животных, соответственно", - сообщает сайт мэра.

"Пробег под каштанами" проходит в Киеве ежегодно, начиная с 1993 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевакцииВиталий Кличко
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