Бойовики обстріляли житлові будинки Верхньоторецького – СЦКК

24 травня окупанти обстріляли житлові будинки Верхньоторецького Ясинуватського району Донеччини.

Фотофіксацію за фактом обстрілу здійснила спостережна група "Авдіївка" української сторони СЦКК 25 травня, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Фото УС СЦКК

"24 травня з 18.30 до 20.02 із напрямку населеного пункту Пантелеймонівка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Верхньоторецьке із станкового протитанкового гранатомету", - йдеться в повідомленні.

При здійсненні фотофіксації спостережною групою "Авдіївка" УС СЦКК зафіксовано, що по вулиці Вишнева, 6 внаслідок розриву гранат згорів будинок. Крім того, по тій же вулиці Вишнева, 3 внаслідок попадання та розриву гранати пошкоджено дах житлового будинку.

Зазначається, що під час обстрілу ніхто з мирних мешканців не постраждав.