Бойовики обстріляли житлові будинки Верхньоторецького – СЦКК

117 переглядів
Неділя, 26 травня 2019, 15:25

24 травня окупанти обстріляли житлові будинки Верхньоторецького Ясинуватського району Донеччини.

Фотофіксацію за фактом обстрілу здійснила спостережна група "Авдіївка" української сторони СЦКК 25 травня, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

 
Фото УС СЦКК

"24 травня з 18.30 до 20.02 із напрямку населеного пункту Пантелеймонівка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Верхньоторецьке із станкового протитанкового гранатомету", - йдеться в повідомленні.

 

При здійсненні фотофіксації спостережною групою "Авдіївка" УС СЦКК зафіксовано, що по вулиці Вишнева, 6 внаслідок розриву гранат згорів будинок. Крім того, по тій же вулиці Вишнева, 3 внаслідок попадання та розриву гранати пошкоджено дах житлового будинку.

Зазначається, що під час обстрілу ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Пікет у Рівному: Зеленський просить не карати протестувальників
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту - ЗМІ
Моряки з затриманого в Єгипті танкера повертаються в Україну
В РФ не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків
Усі новини
Лайфхаки

Як читати зі швидкістю думки

Фото, відео

Зіркове весілля Потапа і Насті

опитування

Дівчатам – материнство, хлопцям – кар'єра: скільки українських підлітків досі так вважають