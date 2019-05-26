Боевики обстреляли жилые дома Верхнеторецкого - СЦКК

24 мая оккупанты обстреляли жилые дома Верхнеторецкого Ясиноватского района Донецкой области.

Фотофиксацию по факту обстрела осуществила наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК 25 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Фото УС СЦКК

"24 мая с 18.30 до 20.02 по направлению населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое со станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой "Авдеевка" УС СЦКК зафиксировано, что по улице Вишневая, 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая, 3 вследствие попадания и разрыва гранаты повреждена крыша жилого дома.

Отмечается, что во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.