У Польщі згорів автобус Київ-Прага, близько 70 українців евакуювали
Неділя, 26 травня 2019, 17:04
На півдні Польщі недалеко від м.Альверня повністю згорів автобус Київ-Прага, 70 громадян України евакуювали.
Про це повідомив польський телеканал TVN24.pl.
Повідомляється, що інцидент з автобусом українського перевізника стався в ніч на 26 травня.
За інформацією співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, усіх пасажирів було евакуйовано, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.
Евакуйовані громадяни України були доставлені на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів - ред.), де їм було надано запасний транспорт.
Причиною загоряння стали неполадки в двигуні, який і загорівся.
"Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті", - повідомив представник дорожньої комісії.