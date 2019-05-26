У Польщі згорів автобус Київ-Прага, близько 70 українців евакуювали

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Неділя, 26 травня 2019, 17:04

На півдні Польщі недалеко від м.Альверня повністю згорів автобус Київ-Прага, 70 громадян України евакуювали.

Про це повідомив польський телеканал TVN24.pl.

Повідомляється, що інцидент з автобусом українського перевізника стався в ніч на 26 травня.

За інформацією співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, усіх пасажирів було евакуйовано, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.

Евакуйовані громадяни України були доставлені на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів - ред.), де їм було надано запасний транспорт.

 
 
 
Усі фото - OSP Balice

Причиною загоряння стали неполадки в двигуні, який і загорівся.

"Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті", - повідомив представник дорожньої комісії.

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Теми: Польща пожежа


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