В Польше сгорел автобус Киев-Прага, 70 украинцев эвакуировали
Воскресенье, 26 мая 2019, 17:04
На юге Польши недалеко от г.Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, 70 граждан Украины были эвакуированы.
Об этом сообщил польский телеканал TVN24.pl.
Сообщается, что инцидент с автобусом украинского перевозчика произошел в ночь на 26 мая.
По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, все пассажиры были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Эвакуированные граждане Украины были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров - ред.), где им был предоставлен запасной транспорт.
Причиной возгорания стали неполадки в двигателе, который и загорелся.
"Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте", - сообщил представитель дорожной комиссии.