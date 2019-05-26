В Польше сгорел автобус Киев-Прага, 70 украинцев эвакуировали

На юге Польши недалеко от г.Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, 70 граждан Украины были эвакуированы.

Об этом сообщил польский телеканал TVN24.pl.

Сообщается, что инцидент с автобусом украинского перевозчика произошел в ночь на 26 мая.

По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, все пассажиры были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Эвакуированные граждане Украины были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров - ред.), где им был предоставлен запасной транспорт.

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Причиной возгорания стали неполадки в двигателе, который и загорелся.

"Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте", - сообщил представитель дорожной комиссии.