Мешканців багатоповерхівки евакуювали через "мінування" у Харкові

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Неділя, 26 травня 2019, 17:42

У Харкові з багатоповерхового житлового будинку евакуювали 180 мешканців через анонімне повідомлення про замінування.

Про це 26 травня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області. 

Повідомлення про загрозу вибуху у будинку в пров. Лізи Чайкіної надійшло близько 13:20. 

"Правоохоронці оглянули 600 кв. метрів приміщень, 800 кв. метрів прилеглої території та евакуювали 180 осіб. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було", - заявили у поліції. 

 

Інформацію про подію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.  

Українська правда

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Теми: Харків поліція


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