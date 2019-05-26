Мешканців багатоповерхівки евакуювали через "мінування" у Харкові

У Харкові з багатоповерхового житлового будинку евакуювали 180 мешканців через анонімне повідомлення про замінування.

Про це 26 травня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про загрозу вибуху у будинку в пров. Лізи Чайкіної надійшло близько 13:20.

"Правоохоронці оглянули 600 кв. метрів приміщень, 800 кв. метрів прилеглої території та евакуювали 180 осіб. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було", - заявили у поліції.

Інформацію про подію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.