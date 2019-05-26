Жителей многоэтажки эвакуировали из-за "минирования" в Харькове

В Харькове из многоэтажного жилого дома эвакуировали 180 жителей из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом 26 мая сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение об угрозе взрыва в доме в пер. Лизы Чайкиной поступило около 13:20.

"Правоохранители осмотрели 600 кв. метров помещений, 800 кв. метров прилегающей территории и эвакуировали 180 человек. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было", - заявили в полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.