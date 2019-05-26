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Двоє людей загинули на заході України через "велику воду"

Неділя, 26 травня 2019, 19:26
Двоє людей загинули на заході України через велику воду
Фото - прес-служба ДСНС

Внаслідок несприятливих погодних умов та підтоплення у західних областях України загинули двоє людей - 57-річний мешканець з Івано-Франківщини та 11-річна дитина з Закарпаття.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба ДСНС. 

Впродовж останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей за оперативними даними частково було підтоплено близько 2 тис. будинків, понад 7 300 дворогосподарств, 8 800 га сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 та порушено газопостачання 2 населених пунктів. 

"Найбільш складна ситуація відмічалася в Івано-Франківській та Закарпатській областях, де у 94 населених пунктах було підтоплено понад 1 800 житлових будинків та 6 700 дворогосподарств, 8 500 га сільгоспугідь та пасовищ, пошкоджено 14 км берегоукріплень і понад 950 будівель та споруд", - повідомив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький. 

Станом на 18:00 26 травня в Івано-Франківській області підтоплень житлових будинків немає, лишаються підтопленими 19 дворогосподарств в 4 населених пунктах області (м. Калуш, с. Перевозець, с. Топорівці, с. Пнів), рівень води поступово спадає.

На Закарпатті підтоплень житлових будинків та дворогосподарств немає, лишаються підтопленими 80 підвальних приміщеннь житлових будинків, 435 га сільськогосподарських угідь, 52 га пасовищ.

За повідомленням Укргідрометцентру, 27-28 травня на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж очікується подальше підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав та сільгоспугідь.

До 27 травня включно внаслідок продовження пiдвищення рiвнiв води на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та Прип'ятi (Волинська, Рівненська обл.) очікується подальше затоплення заплав та сільськогосподарських угiдь. 

Українська правда
Теми: жертвиДСНСЗакарпаттяІвано-Франківська область
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