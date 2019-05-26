Два человека погибли на западе Украины из-за "большой воды"

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Воскресенье, 26 мая 2019, 19:26

В результате неблагоприятных погодных условий и подтопления в западных областях Украины погибли два человека - 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний ребенок из Закарпатья.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба ГСЧС. 

В течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным частично были подтоплены около 2 тыс. домов, более 7300 домохозяйств, 8800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах , размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов.

"Наиболее сложная ситуация отмечалась в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где в 94 населенных пунктах было подтоплено более 1800 жилых домов и 6700 дворов, 8500 га сельхозугодий и пастбищ, повреждено 14 км берегоукреплений и более 950 зданий и сооружений", - сообщил первый замглавы ГСЧС Олег Мельчуцкий.

По состоянию на 18:00 26 мая в Ивано-Франковской области подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 19 дворов в 4 населенных пунктах области (Калуш, с. Перевозец, с. Топоровцы, с. Пнив), уровень воды постепенно спадает.

На Закарпатье подтоплений жилых домов и дворов нет, остаются подтопленными 80 подвальных помещений жилых домов, 435 га сельхозугодий и 52 га пастбищ.

По сообщению Укргидрометцентра, 27-28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

До 27 мая включительно в результате продолжения повышения уровней воды на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и Припяти (Волынская, Ровенская обл.) ожидается дальнейшее затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

Украинская правда

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Темы: жертвы ГСЧС Закарпатье Ивано-Франковская область


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