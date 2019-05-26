Останній тиждень весни почнеться з дощів, у Києві - з грозою

27 травня у західних, північних та центральних областях України очікуються дощі.

За даними Укргідрометцентру, у решті регіонів - мінлива хмарність, у південних областях сонячно.

Температура вдень сягатиме +24...+28 градусів, вночі +9...+12 на заході, до +14 у центрі та на сході, на півдні +13...+15 градусів.

28 та 29 травня дощі триватимуть на заході України, в інших областях - без опадів.

За повідомленням синоптика Наталки Діденко, у Києві у понеділок буде тепло, вранці сонячно, а протягом дня є ймовірність короткочасного дощу з грозою.

"У вівторок-середу в столиці суттєво посилиться вітер, утримається тепла, до спеки, погода. З 30-го травня ймовірність дощів збільшиться, після 1-го червня почнеться відчутне похолодання", - зазначає Діденко.