Останній тиждень весни почнеться з дощів, у Києві - з грозою

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Неділя, 26 травня 2019, 20:54

27 травня у західних, північних та центральних областях України очікуються дощі. 

За даними Укргідрометцентру, у решті регіонів - мінлива хмарність, у південних областях сонячно. 

Температура вдень сягатиме +24...+28 градусів, вночі +9...+12 на заході, до +14 у центрі та на сході, на півдні +13...+15 градусів.

28 та 29 травня дощі триватимуть на заході України, в інших областях - без опадів. 

За повідомленням синоптика Наталки Діденко, у Києві у понеділок буде тепло, вранці сонячно, а протягом дня є ймовірність короткочасного дощу з грозою.

"У вівторок-середу в столиці суттєво посилиться вітер, утримається тепла, до спеки, погода. З 30-го травня ймовірність дощів збільшиться, після 1-го червня почнеться відчутне похолодання", - зазначає Діденко. 

 
 

Українська правда

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Теми: погода


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