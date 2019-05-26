Последняя неделя весны начнется с дождей, в Киеве - с грозой
27 мая в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются дожди.
По данным Укргидрометцентра, в остальных регионах - переменная облачность, в южных областях солнечно.
Температура днем будет достигать +24 ... + 28 градусов, ночью +9 ... + 12 на западе, до +14 в центре и на востоке, на юге +13 ... + 15 градусов.
28 и 29 мая дожди будут продолжаться на западе Украины, в других областях - без осадков.
По сообщению синоптика Натальи Диденко, в Киеве в понедельник будет тепло, утром солнечно, а в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.
"Во вторник-среду в столице существенно усилится ветер, сохранится теплая, до жары, погода. С 30 мая вероятность дождей увеличится, а после 1 июня начнется ощутимое похолодание", - отмечает Диденко.
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