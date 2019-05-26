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Військовим радникам ОБСЄ показали докази російської агресії на Донбасі

Неділя, 26 травня 2019, 22:16

Група військових радників країн-учасниць ОБСЄ відвідала зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомилася з аспектами російської агресії проти України.

Про це повідомив представник Міноборони України Борис Семишкур, пише Укрінформ

Військовим радникам продемонстрували зразки зброї РФ, виявленої на території України, які є на озброєнні виключно російської армії,  зазначив Семишкур.

"Зокрема, були представлені докази активного використання РФ на Донбасі таких систем, як БПЛА "Орлан-10", комплекс РЕБ "Леєр-3", БПЛА "Тахион", "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "№2166 - Topographer". Наведені системи неодноразово фіксувалися у зоні конфлікту", - повідомив представник Міноборони.

В ознайомчій поїздці до зони ООС взяли участь 13 військових радників країн-учасниць ОБСЄ – з Австрії, Грузії, Канади, США, Молдови, ФРН, Румунії, Франції, Швеції, Польщі, Литви, Туреччини та Фінляндії.  

Теми: ОБСЄДонбасРосіявійна
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