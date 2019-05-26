Военным советникам ОБСЕ показали доказательства агрессии РФ на Донбассе

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Воскресенье, 26 мая 2019, 22:16

Группа военных советников стран-участниц ОБСЕ посетила зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе, где ознакомилась с аспектами российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Борис Семишкур, пишет Укринформ.

Военным советникам продемонстрировали образцы оружия РФ, выявленного на территории Украины, на вооружении исключительно российской армии, отметил Семишкур.

"В частности, были представлены доказательства активного использования РФ на Донбассе таких систем, как БПЛА "Орлан-10", комплекс РЭБ "Леер-3", БПЛА "Тахион", "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат- 4", "Форпост", "№2166 - Topographer". Приведенные системы неоднократно фиксировались в зоне конфликта", - сообщил представитель Минобороны.

В ознакомительной поездке в зону ООС приняли участие 13 военных советников стран-участниц ОБСЕ - из Австрии, Грузии, Канады, США, Молдовы, ФРГ, Румынии, Франции, Швеции, Польши, Литвы, Турции и Финляндии.

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Темы: ОБСЕ Донбасс Росcия война


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