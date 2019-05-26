Вибори у Литві: Новим президентом став незалежний кандидат

Попередні результати другого туру президентських виборів у Литві віддають перемогу незалежному кандидату Гітанасу Науседі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Опитування фіксують його триразовий відрив із екс-міністром фінансів Інгридою Шимоніте. Згідно даним із більш ніж половини дільниць, де підрахунок голосів вже завершено, за Науседу віддало голоси 73% виборців, а за Шимоніте – 25,7%.

Не підраховані результати голосувань у крупних містах, що може дещо зменшити розрив. Втім, кандидат від консерваторів вже визнала свою поразку, привітавши із перемогою Науседу.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Литві із невеликим відривом виграла Шимоніте, яку підтримувала чинний президент Даля Грибаускайте.

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