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Выборы в Литве: Новым президентом стал независимый кандидат

Воскресенье, 26 мая 2019, 23:03
Выборы в Литве: Новым президентом стал независимый кандидат

Предварительные результаты второго тура президентских выборов в Литве отдают победу независимому кандидату Гитанасу Науседе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Опросы фиксируют его трехкратный отрыв с экс-министром финансов Ингрида Шимоните. Согласно данным из более чем половины участков, где подсчет голосов уже завершен, за Науседу отдали голоса 73% избирателей, а за Шимоните - 25,7%.

Не подсчитаны результаты голосования в крупных городах, что может несколько уменьшить разрыв. Впрочем, кандидат от консерваторов уже признала свое поражение, поздравив с победой Науседу.

Напомним, первый тур президентских выборов в Литве с небольшим отрывом выиграла Шимоните, которую поддерживала действующий президент Даля Грибаускайте.

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Темы: Литвавиборыпрезидент
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