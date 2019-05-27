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Трамп та його радник Болтон розійшлися в оцінці загрози з боку КНДР

Понеділок, 27 травня 2019, 00:48

Президент США Дональд Трамп та його радник з питань нацбезпеки Джон Болтон публічно розійшлися в оцінці серйозності загрози, яку представляє Північна Корея.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Болтон заявив журналістам, що нещодавнє випробування Пхеньяном балістичної ракети малого радіусу дії порушило резолюцію ООН. 

Зазначається, що це перша заява офіційної особи США про порушення Північною Кореєю резолюції ООН.

Водночас Трамп у Twitter написав, що "Північна Корея запустила якусь невелику ракету, що занепокоїло деяких моїх людей та інших, але не мене".

Глава Білого дому заявив, що "впевнений у тому, що Кім виконає свою обіцянку", яку дав йому.

При цьому, деякі аналітики стверджують, що така поведінка КНДР дійсно викликає занепокоєння.

"Цілком очевидно, що запуск ракети порушив санкції ООН, незалежно від радіусу її дії.

Війська США і цивільний персонал в Південній Кореї і Японії вже знаходяться в радіусі дії ракет КНДР, тому допущення запуску ракет малої або середньої дальності ставить США під загрозу, не кажучи вже про наших союзників - Японію та Південну Корею", - заявив у коментарі "Голосу Америки" Кевін Маєр, консультант з питань безпеки і колишній глава відділу у справах Японії в Держдепі США.

Теми: ТрампСШАКНДР
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