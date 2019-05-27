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Трамп и его советник Болтон разошлись в оценке угрозы со стороны КНДР

Понедельник, 27 мая 2019, 00:48

Президент США Дональд Трамп и его советник по вопросам нацбезопасности Джон Болтон публично разошлись в оценке серьезности угрозы, которую представляет Северная Корея.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Болтон заявил журналистам, что недавнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты малого радиуса действия нарушило резолюцию ООН.

Отмечается, что это первое заявление официального лица США о нарушении Северной Кореей резолюции ООН.

В то же время Трамп в Twitter написал, что "Северная Корея запустила какую-то небольшую ракету, что обеспокоило некоторых моих людей  но не меня".

Глава Белого дома заявил, что "уверен в том, что Ким выполнит свое обещание", которую дал ему.

При этом некоторые аналитики утверждают, что такое поведение КНДР действительно вызывает беспокойство.

"Совершенно очевидно, что запуск ракеты нарушил санкции ООН, независимо от радиуса ее действия.

Войска США и гражданский персонал в Южной Корее и Японии уже находятся в радиусе действия ракет КНДР, поэтому допущение запуска ракет малой или средней дальности ставит США под угрозу, не говоря уже о наших союзниках - Японии и Южной Кореи", - заявил в комментарии "Голосу Америки" Кевин Майер, консультант по вопросам безопасности и бывший глава отдела по делам Японии в Госдепе США.

Темы: ТрампСШАКНДР
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