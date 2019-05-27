Українські гімнастки виграли 4 медалі на етапі Кубка світу в Хорватії

Українські спортсменки Ангеліна Радівілова та Яна Федорова завоювали 4 медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходив у хорватському Осієку.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що у неділю Радівілова виступала в фіналах вільних вправ і вправ на колоді. У вільних вправах наша гімнастка виборола срібну нагороду, у вправах на колоді - "золото".

Ще одну медаль Радівілова завоювала днем раніше - "срібло" в опорному стрибку. Таким чином, в активі Анастасії - 4 нагороди.

Інша українка - Яна Федорова - стала третьою у вправах на брусах.