Українські гімнастки виграли 4 медалі на етапі Кубка світу в Хорватії

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Понеділок, 27 травня 2019, 02:23

Українські спортсменки Ангеліна Радівілова та Яна Федорова завоювали 4 медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходив у хорватському Осієку.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що у неділю Радівілова виступала в фіналах вільних вправ і вправ на колоді. У вільних вправах наша гімнастка виборола срібну нагороду, у вправах на колоді - "золото".

Ще одну медаль Радівілова завоювала днем раніше - "срібло" в опорному стрибку. Таким чином, в активі Анастасії - 4 нагороди.

Інша українка - Яна Федорова - стала третьою у вправах на брусах.

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Теми: спорт


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