Украинские гимнастки выиграли 4 медали на этапе Кубка мира в Хорватии

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Понедельник, 27 мая 2019, 02:23

Украинские спортсменки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали 4 медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в хорватском Осиеке.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что в воскресенье Радивилова выступала в финалах вольных упражнений и упражнений на бревне. В вольных упражнениях наша гимнастка выиграла серебряную награду, в упражнениях на бревне - "золото".

Еще одну медаль Радивилова завоевала днем ​​ранее - "серебро" в опорном прыжке. Таким образом, в активе Анастасии - 4 награды.

Другая украинка - Яна Федорова - стала третьей в упражнениях на брусьях.

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Темы: спорт


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