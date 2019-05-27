Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори до Європарламенту: Євроскептики отримали більше 100 мандатів

Понеділок, 27 травня 2019, 03:22
Вибори до Європарламенту: Євроскептики отримали більше 100 мандатів

"Європейська народна партія" втратила 39 мандатів у Європарламенті, "Прогресивний Альянс соціалістів і демократів" - 25, водночас більше 100 мандатів отримали антиєвропейські сили.

Про це свідчать результати виборів до Європарламенту, які оголосили пізно ввечері в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що "Європейська народна партія" у новому парламенті буде представлена 178 депутатами (група втратила 39 мандатів). "Прогресивний Альянс соціалістів і демократів" втратив 25 мандатів - із 187 депутатів група зменшилась до 152.

"Альянс лібералів і демократів для Європи" отримав 108 місць у Європарламенті.

"Група Зелених" збільшила свою присутність у парламенті - зелені отримали 67 мандатів (плюс 16 місць).

Водночас більше 100 мандатів отримали антиєвропейські сили. Група "Європа свободи та прямої демократії", до якої входять італійський "Рух 5 зірок" і британські прихильники Brexit, отримає 53 місця.

Група "Європа націй та свободи", до якої входить партія міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, отримала 55 місць. Минулі вибори принесли їм лише 37 місць.

Представники інших партій отримали 31 місце у Європарламенті, ще 7 місць - у тих, хто не приєднався.

Зазначається, що з понеділка лідери політичних груп почнуть переговори про формування більшості.

"Явка на нинішніх виборах стала найвищою за останні 20 років і склала 50.5%. У виборах також взяли участь громадяни Великої Британії, яка не змогла до цього часу покинути ЄС", - йдеться у повідомленні.

Теми: Європарламентвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Європарламент
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: