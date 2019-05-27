Вибори до Європарламенту: Євроскептики отримали більше 100 мандатів

"Європейська народна партія" втратила 39 мандатів у Європарламенті, "Прогресивний Альянс соціалістів і демократів" - 25, водночас більше 100 мандатів отримали антиєвропейські сили.

Про це свідчать результати виборів до Європарламенту, які оголосили пізно ввечері в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що "Європейська народна партія" у новому парламенті буде представлена 178 депутатами (група втратила 39 мандатів). "Прогресивний Альянс соціалістів і демократів" втратив 25 мандатів - із 187 депутатів група зменшилась до 152.

"Альянс лібералів і демократів для Європи" отримав 108 місць у Європарламенті.

"Група Зелених" збільшила свою присутність у парламенті - зелені отримали 67 мандатів (плюс 16 місць).

Водночас більше 100 мандатів отримали антиєвропейські сили. Група "Європа свободи та прямої демократії", до якої входять італійський "Рух 5 зірок" і британські прихильники Brexit, отримає 53 місця.

Група "Європа націй та свободи", до якої входить партія міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, отримала 55 місць. Минулі вибори принесли їм лише 37 місць.

Представники інших партій отримали 31 місце у Європарламенті, ще 7 місць - у тих, хто не приєднався.

Зазначається, що з понеділка лідери політичних груп почнуть переговори про формування більшості.

"Явка на нинішніх виборах стала найвищою за останні 20 років і склала 50.5%. У виборах також взяли участь громадяни Великої Британії, яка не змогла до цього часу покинути ЄС", - йдеться у повідомленні.