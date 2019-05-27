Вибори до Європарламенту: Євроскептики отримали більше 100 мандатів

15124 перегляди
Понеділок, 27 травня 2019, 03:22

"Європейська народна партія" втратила 39 мандатів у Європарламенті, "Прогресивний Альянс соціалістів і демократів" - 25, водночас більше 100 мандатів отримали антиєвропейські сили.

Про це свідчать результати виборів до Європарламенту, які оголосили пізно ввечері в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що "Європейська народна партія" у новому парламенті буде представлена 178 депутатами (група втратила 39 мандатів). "Прогресивний Альянс соціалістів і демократів" втратив 25 мандатів - із 187 депутатів група зменшилась до 152.

"Альянс лібералів і демократів для Європи" отримав 108 місць у Європарламенті.

"Група Зелених" збільшила свою присутність у парламенті - зелені отримали 67 мандатів (плюс 16 місць).

Водночас більше 100 мандатів отримали антиєвропейські сили. Група "Європа свободи та прямої демократії", до якої входять італійський "Рух 5 зірок" і британські прихильники Brexit, отримає 53 місця.

Група "Європа націй та свободи", до якої входить партія міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, отримала 55 місць. Минулі вибори принесли їм лише 37 місць.

Представники інших партій отримали 31 місце у Європарламенті, ще 7 місць - у тих, хто не приєднався.

Зазначається, що з понеділка лідери політичних груп почнуть переговори про формування більшості.

"Явка на нинішніх виборах стала найвищою за останні 20 років і склала 50.5%. У виборах також взяли участь громадяни Великої Британії, яка не змогла до цього часу покинути ЄС", - йдеться у повідомленні.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Європарламент вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Партія Макрона програє на євровиборах, переможці – ультраправі з партії Ле Пен 26 травня 2019, 22:47
В Ірландії на виборах в Європарламент лідирують проєвропейські партії 25 травня 2019, 06:54
Вибори в Європарламент: проєвропейські партії перемогли популістів у Нідерландах – екзит-пол 24 травня 2019, 09:30
Усі новини
Головні новини
Верховний суд відхилив позов до Зеленського і його указу про розпуск Ради
ЦВК бідкається: на друк виборчих бюлетенів є лише 17 днів замість 70
Заступник глави АП про переїзд з Банкової: Команді президента там дуже важко
На Зеленського подали до суду через скасовані укази Порошенка
Усі новини
безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Досвід

Творча майстерня "Аґрафка": історія успіху

психологія

8 найпоширеніших ознак депресії