Выборы в Европарламент: Евроскептики получили более 100 мандатов

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Понедельник, 27 мая 2019, 03:22

"Европейская народная партия" потеряла 39 мандатов в Европарламенте, "Прогрессивный Альянс социалистов и демократов" - 25, при этом более 100 мандатов получили антиевропейские силы.

Об этом свидетельствуют результаты выборов в Европарламент, которые объявили поздно вечером в воскресенье, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что "Европейская народная партия" в новом парламенте будет представлена ​​178 депутатами (группа потеряла 39 мандатов). "Прогрессивный Альянс социалистов и демократов" потерял 25 мандатов - с 187 депутатов группа уменьшилась до 152.

"Альянс либералов и демократов для Европы" получил 108 мест в Европарламенте.

"Группа Зеленых" увеличила свое присутствие в парламенте - зеленые получили 67 мандатов (плюс 16 мест).

В то же время более 100 мандатов получили антиевропейские силы. Группа "Европа свободы и прямой демократии", в которую входят итальянское "Движение 5 звезд" и британские сторонники Brexit, получит 53 места.

Группа "Европа наций и свободы", в которую входит партия министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, получила 55 мест. Прошлые выборы принесли им лишь 37 мест.

Представители других партий получили 31 место в Европарламенте, еще 7 мест - у тех, кто не присоединился.

Отмечается, что с понедельника лидеры политических групп начнут переговоры о формировании большинства.

"Явка на нынешних выборах стала самой высокой за последние 20 лет и составила 50,5%. В выборах также приняли участие граждане Великобритании, которая не смогла до сих пор покинуть ЕС", - говорится в сообщении.

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Темы: Европарламент виборы


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