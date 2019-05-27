Ізраїль: у Тель-Авіві пройшли демонстрації проти Нетаньяху

У суботу, 25 травня, у центрі Тель-Авіва десятки тисяч людей протестували проти спроб прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху внести поправки в законодавство, які обмежать повноваження Верховного суду і нададуть прем'єру імунітет від кримінального переслідування.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що демонстрацію під гаслом "Оборонний щит демократії" організували блок партій "Кахоль-лаван", лівоцентристська соціал-демократична партія "Авода", соціал-демократична партія "Мерец" та громадські організації.

"Ми не дозволимо Нетаньяху втягнути Ізраїль в небезпечний турецький стиль законодавства, в якому правитель є вищим за закон", - заявили організатори демонстрації на сторінці у Facebook.

Учасники акції також протестували проти прагнення Нетаньяху сформувати коаліцію з правими і ультраортодоксальними партіями, які, на думку демонстрантів, можуть послабити судову систему і демократію в країні.

"Багато з мітингарів прийшли на демонстрацію в червоних фесках, що нагадують офіційний головний убір жителів Османської імперії, та принесли з собою портрети президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і плакати з написами: "Ердоган вже тут", - йдеться у повідомленні.

"Ми не будемо мовчати, не піддамося ненависті і не підемо на поводу у провокацій. Ми не дозволимо Ізраїлю перетворитися в приватні володіння султана", - заявив екс-глава генштабу Армії оборони Ізраїлю і співголова центристського блоку партій "Кахоль-лаван" Бені Ганц.