Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль: у Тель-Авіві пройшли демонстрації проти Нетаньяху

Понеділок, 27 травня 2019, 04:13

У суботу, 25 травня, у центрі Тель-Авіва десятки тисяч людей протестували проти спроб прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху внести поправки в законодавство, які обмежать повноваження Верховного суду і нададуть прем'єру імунітет від кримінального переслідування.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що демонстрацію під гаслом "Оборонний щит демократії" організували блок партій "Кахоль-лаван", лівоцентристська соціал-демократична партія "Авода", соціал-демократична партія "Мерец" та громадські організації.

"Ми не дозволимо Нетаньяху втягнути Ізраїль в небезпечний турецький стиль законодавства, в якому правитель є вищим за закон", - заявили організатори демонстрації на сторінці у Facebook.

Учасники акції також протестували проти прагнення Нетаньяху сформувати коаліцію з правими і ультраортодоксальними партіями, які, на думку демонстрантів, можуть послабити судову систему і демократію в країні.

"Багато з мітингарів прийшли на демонстрацію в червоних фесках, що нагадують офіційний головний убір жителів Османської імперії, та принесли з собою портрети президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і плакати з написами: "Ердоган вже тут", - йдеться у повідомленні.

"Ми не будемо мовчати, не піддамося ненависті і не підемо на поводу у провокацій. Ми не дозволимо Ізраїлю перетворитися в приватні володіння султана", - заявив екс-глава генштабу Армії оборони Ізраїлю і співголова центристського блоку партій "Кахоль-лаван" Бені Ганц.

Теми: Ізраїльакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Ізраїль
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: