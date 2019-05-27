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Израиль: в Тель-Авиве прошли демонстрации против Нетаньяху

Понедельник, 27 мая 2019, 04:13

В субботу, 25 мая, в центре Тель-Авива десятки тысяч людей протестовали против попыток премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху внести поправки в законодательство, которые ограничат полномочия Верховного суда и предоставят премьеру иммунитет от уголовного преследования.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что демонстрацию под лозунгом "Оборонный щит демократии" организовали блок партий "Кахоль-лаван", левоцентристская социал-демократическая партия "Авода", социал-демократическая партия "Мерец" и общественные организации.

"Мы не позволим Нетаньяху втянуть Израиль в опасный турецкий стиль законодательства, в котором правитель выше закона", - заявили организаторы демонстрации на странице в Facebook.

Участники акции также протестовали против стремления Нетаньяху сформировать коалицию с правыми и ультраортодоксальными партиями, которые, по мнению демонстрантов, могут ослабить судебную систему и демократию в стране.

"Многие из митингующих пришли на демонстрацию в красных фесках, которые напоминают официальный головной убор жителей Османской империи, и принесли с собой портреты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и плакаты с надписями: "Эрдоган уже здесь", - говорится в сообщении.

"Мы не будем молчать, не поддадимся ненависти и не будем идти на поводу у провокаций. Мы не позволим Израилю превратиться в частные владения султана", - заявил экс-глава генштаба Армии обороны Израиля и сопредседатель центристского блока партий "Кахоль-лаван" Бени Ганц.

Темы: Израильакции
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