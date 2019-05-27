Вибори до Європарламенту в Чехії: перемогли проєвропейські політсили

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Понеділок, 27 травня 2019, 07:08

У Чехії на виборах до Європейського парламенту виграли проєвропейські політичні сили. Найбільше голосів - 21,18% - набрав рух ANO на чолі з прем'єр-міністром країни Андреєм Бабішем.

Про це свідчать результати голосування, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що рух ANO отримає 6 місць у Європарламенті. Друге місце на виборах посіла консервативна проправа політична партія ODS - Občanská demokratická strana (Громадянська демократична партія), вона матиме 4 депутати. 

По три депутати у Європарламенті матимуть Чеська піратська партія (Česká pirátská strana) і об'єднання руху STAN - Старости і незалежні (Starostové a nezávislí) і ліберально-консервативної партії TOP 09 (tradice, odpovědnost, prosperita – традиція, відповідальність, процвітання).

Явка виборців склала  28,72 %.

Нагадаємо:

  • З 23 по 26 травня в Євросоюзі пройшли вибори до Європейського парламенту. Явка виборців по всьому ЄС, крім Великої Британії, становила близько 51%, це - найвищий показник за 20 років.

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Теми: Європарламент Чехія


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