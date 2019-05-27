Выборы в Европарламент в Чехии: победили проевропейские политсилы

162 просмотра
Понедельник, 27 мая 2019, 07:08

В Чехии на выборах в Европейский парламент выиграли проевропейские политические силы. Больше всего голосов - 21,18% - набрало движение ANO во главе с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что движение ANO получит 6 мест в Европарламенте. Второе место на выборах заняла консервативная проправая политическая партия ODS - Občanská demokratická strana (Гражданская демократическая партия), она будет иметь 4 депутатов.

По три депутата в Европарламенте будут иметь Чешская пиратская партия (Česká pirátská strana) и объединение движения STAN - Старосты и независимые (Starostové a nezávislí) и либерально-консервативной партии TOP 09 (tradice, odpovědnost, prosperita - традиция, ответственность, процветание).

Явка избирателей составила 28,72%.

Напомним:

  • С 23 по 26 мая в Евросоюзе прошли выборы в Европейский парламент. Явка избирателей по всему ЕС, кроме Великобритании, составила около 51%, это - самый высокий показатель за 20 лет.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Европарламент Чехия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Выборы в Европарламент: Евроскептики получили более 100 мандатов 27 мая 2019, 03:22
Соратники Макрона проигрываеют на евровыборах, победители - ультраправая партия Ле Пен 26 мая 2019, 22:47
В Ирландии на выборах в Европарламент лидируют проевропейские партии 25 мая 2019, 06:54
Все новости
Главные новости
Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на парламентских выборах
Выборы в Европарламент: Евроскептики получили более 100 мандатов
Петиция за признание Голодомора геноцидом в Германии набрала 50 тысяч голосов
Выборы в Литве: Новым президентом стал независимый кандидат
Все новости
еда

Как правильно выбрать оливковое масло

еда

10 антистрессовых продуктов

исследование

Дети должны расти на природе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів