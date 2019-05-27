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Выборы в Европарламент в Чехии: победили проевропейские политсилы

Понедельник, 27 мая 2019, 07:08

В Чехии на выборах в Европейский парламент выиграли проевропейские политические силы. Больше всего голосов - 21,18% - набрало движение ANO во главе с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что движение ANO получит 6 мест в Европарламенте. Второе место на выборах заняла консервативная проправая политическая партия ODS - Občanská demokratická strana (Гражданская демократическая партия), она будет иметь 4 депутатов.

По три депутата в Европарламенте будут иметь Чешская пиратская партия (Česká pirátská strana) и объединение движения STAN - Старосты и независимые (Starostové a nezávislí) и либерально-консервативной партии TOP 09 (tradice, odpovědnost, prosperita - традиция, ответственность, процветание).

Явка избирателей составила 28,72%.

Напомним:

  • С 23 по 26 мая в Евросоюзе прошли выборы в Европейский парламент. Явка избирателей по всему ЕС, кроме Великобритании, составила около 51%, это - самый высокий показатель за 20 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропарламентЧехия
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