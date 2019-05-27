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Коломойський заявив, що на виборах симпатизував Гриценку

Понеділок, 27 травня 2019, 09:35

Олігарх Ігор Коломойський заявляє, що на президентських виборах, крім Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко, симпатизував Анатолію Гриценку.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді" в рамках відеопроекту "Чітко інтерв'ю".

"Я ще симпатизував Гриценку", - заявив олігарх.

Відповідаючи на репліку, що сам Гриценко стверджував, що Коломойський його "мочив" на "1+1", олігарх сказав: "Ляшко теж говорить: "Він мене мочив на "1+". Це хибна думка. Ви розділіть мене і "1+1". Іноді трапляються якісь ексцеси, емоції, ще щось".

Відео інтерв'ю з Коломойським з‘явиться на Youtube-каналі УП в понеділок о 20:00.

Українська правда
Теми: КоломойськийГриценковибори
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