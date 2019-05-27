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Коломойский заявил, что на выборах симпатизировал Гриценко

Понедельник, 27 мая 2019, 09:35

Олигарх Игорь Коломойский заявляет, что на президентских выборах, кроме Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, симпатизировал Анатолию Гриценко.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в рамках видеопроекта "Чітко інтерв'ю".

"Я еще симпатизировал Гриценко", - заявил олигарх.

Отвечая на реплику, что сам Гриценко утверждал, что Коломойский его "мочил" на "1+1", олигарх сказал: "Ляшко тоже говорит: "Он меня мочил на "1+1". Это превратное мнение. Вы разделите меня и "1+1". Иногда случаются какие-то эксцессы, эмоции, еще что-то".

Видео интервью с Коломойским появится на Youtube-канале УП в понедельник в 20:00.

Украинская правда
Темы: КоломойскийГриценковиборы
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