Коломойський: В душі всі олігархи підтримували Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що на президентських виборах всі олігархи "в душі" підтримували Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді" в рамках відеопроекту "Чітко інтерв'ю".

"В душі всі - Зеленського. А публічно теж багато Зеленського", - заявив олігарх.

На уточнююче запитання, чи підтримував Зеленського Рінат Ахметов, Коломойський відповів: "Так. Матеріально він не підтримував, звичайно, і публічно він нічого не сказав. Але з огляду на те, що він став більше з'являтися на ТРК - так. Всі почали підтримувати, але трохи пізніше, трохи раніше".

За його словами, Ахметов сказав йому про те, що Зеленський буде президентом, ще в 2016 році, після першого випуску серіалу "Слуга народу", коли сам Зеленський не говорив про свій намір балотуватися на цю посаду.

У той же час, Коломойський заявив, що "консенсусу олігархів" щодо підтримки Зеленського не було.

"Не було такого, що олігархи між собою якось домовилися. Дуже багато, Фірташ, наприклад, свою позицію ніколи публічно не висловлював", - сказав він.

Віктор Пінчук, за словами Коломойського, теж не висловлював свою позицію.

"Але я знаю точно, що він хотів, щоб був Зеленський", - запевняє він.

На думку Коломойського, у Зеленського і зараз, і раніше з Пінчуком були "нормальні відносини".

"Зеленський - публічна людина. У нього не можуть бути з кимось нормальні відносини, а з кимось ненормальні. Він же артист. Артисти - вони ж всі з усіма мають... (нормальні відносини - УП). Вони тільки погані відносини можуть мати всередині свого артистичного середовища через конкуренцію. А так, у зовнішньому світі вони з усіма "милашки"", - додав олігарх.

У той же час, він висловив думку, що кум президента РФ Віктор Медведчук не підтримував Зеленського.

"Я думаю, ні. Хоча, до речі, я вважаю, що в останні кілька місяців він досить позитивно відгукувався. Треба зрозуміти, що Петя (Порошенко - УП) вже всім набрид", - сказав Коломойський.

Відео інтерв'ю з Коломойським з'явиться на Youtube-каналі УП в понеділок о 20:00.