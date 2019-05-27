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Коломойский: В душе все олигархи поддерживали Зеленского

Понедельник, 27 мая 2019, 10:33

Олигарх Игорь Коломойский считает, что на президентских выборах все олигархи "в душе" поддерживали Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в рамках видеопроекта "Чітко інтерв'ю".

"В душе все – Зеленского. А публично тоже многие Зеленского", - заявил олигарх.

На уточняющий вопрос, поддерживал ли Зеленского Ринат Ахметов, Коломойский ответил: "Да. Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК – да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше".

По его словам, Ахметов сказал ему о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году, после первого выпуска сериала "Слуга народа", когда сам Зеленский не говорил о своем намерении баллотироваться на эту должность.

В то же время, Коломойский заявил, что "консенсуса олигархов" относительно поддержки Зеленского не было.

"Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал", - сказал он.

Виктор Пинчук, по словам Коломойского, тоже не выражал свою позицию.

"Но я знаю точно, что он хотел, чтобы был Зеленский", - уверяет он.

По мнению Коломойского, у Зеленского и сейчас, и раньше с Пинчуком были "нормальные отношения".

"Зеленский – публичный человек. У него не могут быть с кем-то нормальные отношения, а с кем-то ненормальные. Он же артист. Артисты – они же все со всеми имеют… (нормальные отношения – УП). Они только плохие отношения могут иметь внутри своей артистической среды из-за конкуренции. А так, во внешнем мире они со всеми милашки", - добавил олигарх.

В то же время, он выразил мнение, что кум президента РФ Виктор Медведчук не поддерживал Зеленского.

"Я думаю, нет. Хотя, кстати, я считаю, что в последние несколько месяцев он достаточно положительно отзывался. Надо понять, что Петя (Порошенко – УП) уже всем надоел", - сказал Коломойский.

Видео интервью с Коломойским появится на Youtube-канале УП в понедельник в 20:00.

Украинская правда

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Темы: КоломойскийЗеленскийолигархи
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