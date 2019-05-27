Глава партії "Слуга народу": Не так важливо, хто буде в першій п'ятірці

Програма партії "Слуга народу" ще розробляється, першу п'ятірку списку визначить з'їзд партіїї.

Про це сказав глава партії Дмитро Разумков на прес-конференції в понеділок.

"Програма сьогодні розробляється. Поки про неї говорити не маємо права, оскільки її буде стверджувати з'їзд", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

"Схожа ситуація і з першою п'ятіркою: її буде визначати з'їзд в рамках чинного законодавства ... І за великим рахунком, не настільки важливо, хто буде в першій п'ятірці, набагато важливіше ті цінності, підхід до державності, патріотизм і розуміння, навіщо ти туди йдеш , ніж твоє місце в списку", - додав Разумков.

На питання, чи буде президент Володимир Зеленський брати участь в піар-кампанії і рекламуванні партії, Разумков відповів наступне:

"У Зеленського більш ніж достатньо завдань, крім виборчої кампанії. А ми досить ефективно зможемо її провести".

Керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко зазначив, що офіси партії відкриються протягом 10 днів, але вони будуть невеликими, оскільки "Слуга народу" - інтернет-партія, і основну діяльність має намір вести там.

Раніше Корнієнко повідомив журналстам, що наступний з‘їзд партії відбудеться 8 червня.