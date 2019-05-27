Глава партии "Слуга народа": Не столь важно, кто будет в первой пятерке

Программа партии "Слуга народа" еще разрабатывается, первую пятерку списка определит съезд партиии.

Об этом сказал глава партии Дмитрий Разумков на пресс-конференции в понедельник.

"Программа сегодня разрабатывается. Пока о ней говорить не имеем права, поскольку ее будет утверждать съезд", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Схожая ситуация и с первой пятеркой: ее будет определять съезд в рамках действующего законодательства… И по-большому счету, не столь важно, кто будет в первой пятерке, гораздо важнее те ценности, подход к государственности, патриотизм и понимание, зачем ты туда идешь, нежели твое место в списке", – добавил Разумков.

На вопрос, будет ли президент Владимир Зеленский принимать участие в пиар-кампании и рекламировании партии, Разумков ответил следующее:

"У Зеленского более чем достаточно задач, кроме избирательной кампании. А мы достаточно эффективно сможем ее провести".

Руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко отметил, что офисы партии откроются на протяжении 10 дней, но они будут небольшими, поскольку "Слуга народа" – интернет-партия, и основную деятельность намерена вести там.

Ранее Корниенко сообщил, что следующий съезд партии состоится 8 июня.