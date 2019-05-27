Партія Зеленського про донорів: дають потроху, але їх багато

Кампанія партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради фінансуватиметься за рахунок великої кількості фізичних та юридичних осіб, які жертвуватимуть невеликі суми.

Про це повідомив на прес-конференції в понеділок керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

"Наша кампанія має найбільшу кількість фізичних донорів, які потроху, але їх багато. У нас є багато фізичних осіб і юридичних осіб, які готові невеликі суми нам жертвувати", - сказав він.

Водночас Корнієнко зазначив, що, згідно з законом про фінансування політичних партій, "Слугу народу" не зможуть цього року фінансово підтримувати ті, хто брав участь у фінансуванні президентської кампанії Володимира Зеленського.

Вартість передвиборчої кампанії, за словами Корнієнка, в партії ще не оцінювали.

"Дуже багато залежить від кон’юнктури рекламної, наявності слотів. Ми зараз ведемо переговори, в першу чергу, по мідійці", - сказав він.

За словами голови штабу, партія Зеленського робитиме ставку на рекламу в інтернеті.

"Ми вміємо працювати в інтернеті. Як виявилося, там інший порядок цін, і там за ті кошти, за які можна 10 секунд показати по тб у пройм-таймі, там можна за ці кошти провести на вибори два округи. Тому для нас це все одно буде трошки дешевше", - сказав Корнієнко.

У свою чергу, голова партії Дмитро Разумков додав, що на президентських виборах багато говорили, що у Зеленського "нічого не вийде" через брак грошей.

"Все у нас вийшло, і за дуже розумні гроші, в порівнянні з нашими опонентами. Я думаю, що цю кампанію ми зможемо провести так само. Кількість людей, які сьогодні підтримують нашу політичну силу, більш ніж серйозна. Навіть, напевно, стартові позиції набагато більш ефективні, ніж 1 січня 2019 року. Тому я думаю, що все пройде досить добре", - сказав він.