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Партія Зеленського про донорів: дають потроху, але їх багато

Понеділок, 27 травня 2019, 11:54

Кампанія партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради фінансуватиметься за рахунок великої кількості фізичних та юридичних осіб, які жертвуватимуть невеликі суми.

Про це повідомив на прес-конференції в понеділок керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

"Наша кампанія має найбільшу кількість фізичних донорів, які потроху, але їх багато. У нас є багато фізичних осіб і юридичних осіб, які готові невеликі суми нам жертвувати", - сказав він.

Водночас Корнієнко зазначив, що, згідно з законом про фінансування політичних партій, "Слугу народу" не зможуть цього року фінансово підтримувати ті, хто брав участь у фінансуванні президентської кампанії Володимира Зеленського.

Вартість передвиборчої кампанії, за словами Корнієнка, в партії ще не оцінювали.

"Дуже багато залежить від кон’юнктури рекламної, наявності слотів. Ми зараз ведемо переговори, в першу чергу, по мідійці", - сказав він.

За словами голови штабу, партія Зеленського робитиме ставку на рекламу в інтернеті.

"Ми вміємо працювати в інтернеті. Як виявилося, там інший порядок цін, і там за ті кошти, за які можна 10 секунд показати по тб у пройм-таймі, там можна за ці кошти провести на вибори два округи. Тому для нас це все одно буде трошки дешевше", - сказав Корнієнко.

У свою чергу, голова партії Дмитро Разумков додав, що на президентських виборах багато говорили, що у Зеленського "нічого не вийде" через брак грошей.

"Все у нас вийшло, і за дуже розумні гроші, в порівнянні з нашими опонентами. Я думаю, що цю кампанію ми зможемо провести так само. Кількість людей, які сьогодні підтримують нашу політичну силу, більш ніж серйозна. Навіть, напевно, стартові позиції набагато більш ефективні, ніж 1 січня 2019 року. Тому я думаю, що все пройде досить добре", - сказав він.

Українська правда

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Теми: Слуга народувиборигрошіЗеленський
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