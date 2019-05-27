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Партия Зеленского о донорах: дают понемногу, но их много

Понедельник, 27 мая 2019, 11:54

Кампания партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду будет финансироваться за счет большого количества физических и юридических лиц, которые жертвуют небольшие суммы.

Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Наша кампания имеет наибольшее количество физических доноров, которые понемногу, но их много. У нас есть много физических лиц и юридических лиц, которые готовы небольшие суммы нам жертвовать", - сказал он.

В то же время Корниенко отметил, что, согласно закону о финансировании политических партий, "Слугу народа" не смогут в этом году финансово поддерживать те, кто участвовал в финансировании президентской кампании Владимира Зеленского.

Стоимость предвыборной кампании, по словам Корниенко, в партии еще не оценивали.

"Очень многое зависит от конъюнктуры рекламной, наличия слотов. Мы сейчас ведем переговоры, в первую очередь, по мидийке", - сказал он.

По словам главы штаба, партия Зеленского будет делать ставку на рекламу в интернете.

"Мы умеем работать в интернете. Как оказалось, там другой порядок цен, и там за те деньги, за которые можно 10 секунд показать по ТВ в прайм-тайме, там можно за эти деньги провести на выборы два округа. Поэтому для нас это все равно будет немного дешевле", - сказал Корниенко.

В свою очередь, глава партии Дмитрий Разумков добавил, что на президентских выборах многие говорили, что у Зеленского "ничего не получится" из-за нехватки денег.

"Все у нас получилось, и за очень разумные деньги, по сравнению с нашими оппонентами. Я думаю, что эту кампанию мы сможем провести точно так же. Количество людей, которые сегодня поддерживают нашу политическую силу, более чем серьезное. Даже, наверно, стартовые позиции намного более эффективны, чем 1 января 2019 года. Поэтому я думаю, что все пройдет достаточно хорошо", - сказал он.

Украинская правда

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Темы: Слуга народавиборыденьгиЗеленский
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